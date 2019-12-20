Горно-Алтайск, , 14:56 — REGNUM Синоптики вновь не радуют жителей Республики Алтай. В большинстве районов, по данным Горно-Алтайского гидрометцентра, на выходных ожидается снег, на перевалах метели, а на дорогах гололедица и снежные заносы.

Скорость юго-западного ветра с порывами будет достигать 13−18 м/с, по высокогорью до 25 м/с. В горных районах сохраняется лавиноопасная ситуация.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, столичные власти не успели справиться с последствиями предыдущих снегопадов. Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова сообщила, что у них не хватает ресурсов на уборку всех улиц от снега.

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