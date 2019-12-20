Ставрополь, , 14:53 — REGNUM Автопарк маршрутной сети города Ставрополя обновился более чем на 400 единиц. На смену старым маршруткам пришли комфортабельные микроавтобусы, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что владельцы транспортных средств на ряде муниципальных маршрутов заменили старые «Газели» на современные и вместительные Fiat Ducato, Ford Transit и Iveco Daili.

«Работа по повышению качества транспортных услуг будет продолжена и в следующем году, ведь замене подлежит еще 148 автобусов», — цитирует пресс-служба первого заместителя главы Ставрополя Александра Мясоедова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни на Ставрополье частично обновился и школьный автопарк, который пополнили 70 новых автобусов. Их распределили между 28 районами и городскими округами региона. Приобрели автобусы за счет федерального бюджета.