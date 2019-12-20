Москва, , 14:48 — REGNUM Несомненно, нельзя отрицать актуальность, важность и необходимость выявления находящихся в состоянии алкогольного или наркотического или иного токсического опьянения лиц, управляющих транспортными средствами, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, к. ю. н. Теймур Зульфугарзаде, комментируя возможное новое право сотрудников ГИБДД проверять водителей на алкоголь.

«Действующий в настоящее время приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № 1298 г. Москва «Об утверждении Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации» и другие инструктивные документы МВД России уже не в полной мере позволяют осуществлять деятельность по своевременному выявлению нетрезвых водителей.

Особенно это важно в преддверии череды праздников, когда количество таких водителей резко возрастает.

В целях дальнейшего совершенствования системы предотвращения дорожно-транспортных происшествий и минимизации субъективного подхода сотрудников полиции в оценке состояния водителей правительством РФ совместно с МВД подготовлен проект приказа, на основании которого сотрудники Госавтоинспекции смогут «проводить экспресс-проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя в выдыхаемом воздухе или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны».

Так, если сейчас сотрудники ДПС вправе выявлять нетрезвых водителей, ориентируясь на пять основных факторов, а именно, на «запах алкоголя, неустойчивая поза, нарушение речи, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке», то новым приказом может быть введен еще один признак — «показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ».

При этом появится право проверять на наличие алкоголя даже тех водителей, у которых нет внешних признаков опьянения, что вызывает много вопросов о возможном нарушении прав граждан, управляющих транспортными средствами.

В указанной связи МВД России разъясняет, что подобные проверки будут осуществляться на основе добровольного волеизъявления водителей, у которых нет явных признаков опьянения, и в случае их отказа от прохождения проверки в указанных случаях правовые последствия для них не возникнут.

Такого рода «добровольность» должна изначально найти свое прямое закрепление в приказе, о проекте которого идет речь в настоящей статье. Дополнительно необходимым согласовать проект приказа с Росстандартом на предмет поверки тех самых «приборов (средств)».

Это позволит при необходимости отстоять свое право в суде, сославшись на несоответствие средства проверки требованиям надзорного органа по техрегулированию, если такое несоответствие будет выявлено в процессе независимой экспертизы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешить ГИБДД проверять всех водителей на алкоголь и наркотики предложили в министерстве внутренних дел России.

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