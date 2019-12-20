Владикавказ, , 14:47 — REGNUM В Северной Осетии улучшились результаты деятельности в сфере борьбы с аптечной наркоманией. По итогам 2019 года ее уровень в республике снизился в полтора раза. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Вячеслав Битаров, комментируя информацию о состоянии в данной сфере, которую довел в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Считаю, это серьезный показатель на фоне ухудшения ситуации в других регионах. <…> Хочу отметить хорошую работу республиканской антинаркотической комиссии, МВД и территориального органа Росздравнадзора», — написал Битаров.

По его словам, в течение 2019 года в Северной Осетии были аннулированы в судебном порядке лицензии на фармацевтическую деятельность сети аптек. Их владельцы — три предпринимателя республики — организовали торговлю психоактивными препаратами без рецепта.

Битаров высоко оценил работу правоохранителей в данном направлении, отметив, что всего по России таких решений об отзыве лицензий у аптек-нарушителей удалось добиться всего в восьми случаях.