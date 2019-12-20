Ставрополь, , 14:35 — REGNUM Житель Ставрополья предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей малолетней дочери. В качестве максимального наказания мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, 2 мая текущего года обвиняемый, будучи пьяным, несколько раз ударил ножом свою дочь, которой на тот момент было восемь месяцев. Сделал он это у себя дома, в селе Бешпагир Грачевского района. Удары пришлись в жизненно важный орган девочки, в результате чего она скончалась на месте.

После этого, по данным следствия, обвиняемый попытался свести счеты с жизнью, но врачи успели его спасти. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ставропольский краевой суд.