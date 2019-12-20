Чита, , 14:20 — REGNUM В читинском заказнике «Цасучейский бор» учёные зафиксировали рекордное количество косуль. Их численность достигла 12 тысяч особей. Это на треть больше, чем в прошлом году, передает Общественное телевидение России.

Подсчёт проводят по принципу охоты, но без оружия. Несколько десятков инспекторов работают загонщиками, остальные — учётчиками: они стоят и ждут животных, которые, испугавшись громких звуков, бегут прямо на них. Иногда стадо достигает 40 особей.

Учёные говорят, что значительного прироста косуль в этом году удалось достичь в первую очередь за счёт благоприятной погоды.

Василий Жаргалов, заместитель директора Даурского заповедника по охране «Была хорошая весна, не сильно засушливая. Также лето было влажное, хорошее. И подрос, который был, молодые, они не погибли в жару, как было раньше».

Кроме того, увеличить численность помогли водопои, построенные по периметру заказника — в них начиная с марта подвозили воду. Так что животные не испытывали проблем с жаждой, от которой они часто погибают.