Караганда, Казахстан, , 14:19 — REGNUM Выбросы предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» до 2024 года будут снижены на 20−25%. Об этом 20 декабря заявил аким (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, 80% всех загрязнений в городе Темиртау возникают из-за работы металлургического комбината. Аким отметил, что министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана подписало с АО «АрселорМиттал Темиртау» меморандум по снижению выбросов.

Кроме того, руководство предприятия взяло на себя обязательства по замене технологического оборудования, что также позволит снизить выбросы. Касымбек добавил, что планируется также минимизировать выбросы на медплавильном заводе в Балхаше.

Напомним, 31 октября в Темиртау прошло выездное расширенное заседание комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана. Участники заседания отметили, что на Карагандинскую область приходится 24% от общего объема всех выбросов в Казахстане.

Читайте также: Президент Казахстана прокомментировал строительство марганцевого рудника