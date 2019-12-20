Москва, , 14:12 — REGNUM В ближайшее время бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову, которого задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей, будет избрана мера пресечения.

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Заседание по этому вопросу в Басманном суде Москвы состоится сегодня, 20 декабря. Как заявили в пресс-службе судебной инстанции, следственные органы настаивают на заключении подозреваемого в мошенничестве Цуканова под стражу. Соответствующее ходатайство следствия поступило в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов был задержан накануне, 19 декабря, по подозрению в крупном мошенничестве.

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Напомним, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, который проходит главным фигурантом по уголовному делу о многомиллионных хищениях средств банка «Восточный», в настоящее время находится в СИЗО. Он был задержан в середине февраля 2019 года в Москве. Следствие полагает, что Калви и ещё пятеро фигурантов в 2017 году под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей. Калви себя виновным не признаёт.