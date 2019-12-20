Белореченск, Краснодарский край, , 14:08 — REGNUM Проверку соблюдения норм приёма и утилизации твердых коммунальных отходов проведут на полигоне ТКО в Белореченском районе Кубани — местные жители жалуются на нарушения в работе сортировочного комплекса, сообщили 20 декабря в пресс-службе администрации края.

В район выехал министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко, который встретился с жителями и провёл совещание. Он отметил, что сегодня в регионе инфраструктура по переработке мусора создаётся с нуля, подбираются места размещения заводов.

«Мы понимаем недовольство жителей. Конечно, сортировочный комплекс — это определенные неудобства, и мы будем учитывать мнение людей насчет появления новых объектов по переработке на территории муниципалитетов», — сказал на совещании Зименко.

Региональный министр подчеркнул, что логистика вывоза мусора будет находиться под особым контролем, и нагрузка на полигон в Белореченском районе не будет превышать нормы. Также по итогам совещания было принято решение о создании в Белореченском районе рабочей группы. В её задачи будет входить проведение проверки соблюдения норм приема и утилизации ТКО.

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Отметим, ранее кадры с места Белореченского полигона в сети опубликовал депутат Белореченского района Тимур Татьянченко. На кадрах жители жалуются на невыносимый запах от свалки, которым буквально пропитаны дома близлежащих населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин призвал региональные власти объяснять необходимость строительства мусорных предприятий.