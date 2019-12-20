Брянск, , 14:05 — REGNUM Более 2,4 тонны охлаждённой форели, нелегально ввезенной в Россию, уничтожено в Брянской области, сообщает корреспондент со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Рыба попала в страну через Белоруссию и, по заявлению водителя, вся предназначалась для его родственников.

Коммерческую партию обнаружили в микроавтобусе на территории Смоленской области, который въехал в страну из Белоруссии в обход официальных ветеринарных контрольных постов. Транспортное средство не было оборудовано приборами учёта и поддержания температурного режима. Водитель, гражданин Республики Беларусь, не смог предоставить каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих происхождение рыбы, её качество и безопасность, и заявил, что вёз товар своим родственникам. На этикетках на упаковках с форелью производителем значилось норвежское предприятие.

Иностранная рыба попадает под действие продовольственного эмбарго, всю партию уничтожили на Унечском ветсанутильзаводе. Перевозчика привлекли к административной ответственности.