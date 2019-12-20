Москва, , 13:58 — REGNUM Инициатива по изъятию детей из семьи, с который выступает МВД, не беспочвенна, но ее принятие на сегодняшний день невозможно, потому что есть негативные моменты, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Максим Плетнев, комментируя поправки МВД к Семейному кодексу РФ.

«В настоящее время правом на отобрание ребенка в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса обладают органы опеки при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.

Немедленное отбирание ребенка может быть осуществлено на основании акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо акта главы муниципального образования.

После чего органы опеки незамедлительно уведомляют прокурора и обеспечивают временное устройство ребенка, а затем, в течение семи дней, подают иск в суд о лишении родительских прав или их ограничении.

Нужно понимать, что органы опеки, помимо просто отобрания ребенка, занимаются также параллельно оказанием этому ребенку психологической, социальной и иной помощи.

Опека также осуществляет учёт таких детей, проводит индивидуальную профилактическую работу с родителями и осуществляет много других необходимых задач.

Появление аналогичного права на отобрание ребенка у МВД может повлечь за собой появление дублирующих функций в различных ведомствах.

Когда родители осуществляют противоправные действия в отношении детей, у органов МВД есть достаточно полномочий для применения соответствующих мер непосредственно к родителям.

В случае, когда увеличивается число таких противоправных действий и требуется помощь непосредственно детям, возможно, следует предусмотреть наличие «дежурного» сотрудника органов опеки, нежели увеличивать функционал органов и МВД, численность штата и, как следствие, затрат на него», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД подготовили поправки к Семейному кодексу РФ, позволяющие временно изымать детей из семьи в опасной ситуации.

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