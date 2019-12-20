Бугуруслан, Оренбургская область, , 13:57 — REGNUM В Оренбургской области бывшая сотрудница Пенсионного фонда получила срок за хищение более 31 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудница работала в управлении ПФР по Бугуруслану. При помощи своей сестры она переводила незаконно деньги на счета лиц, которые не имели права на их получение.

В течение почти восьми лет женщина сдавала в банк недостоверные сведения. Силовики выявили девять фактов хищения бюджетных денег. Всего ею было похищено 31 млн 862 тыс. 713 рублей и 7 копеек.

Суд назначил даме пять лет общего режима. Её сестра получила два года колонии.