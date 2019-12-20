Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM В Екатеринбурге готовят презентацию и проектные разработки для строительства новой линии метро в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Глава города Александр Высокинский подтвердил, что в Екатеринбурге намерены развивать метрополитен. Презентация и проектные разработки будут представлены вышестоящим властям, чтобы рассчитывать на активное софинансирование из федерального бюджета.

«Только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве второй ветки метрополитена в Екатеринбурге был поднят на итоговой пресс-конференции главы государства. Средства на разработку проектно-сметной документации заложены в бюджет города на 2019 год, но не в последующие годы.

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