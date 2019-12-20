Москва, , 13:51 — REGNUM Известная советская теннисистка Галина Бакшеева скончалась на 75-м году жизни. О её смерти сегодня, 20 декабря, сообщила Федерация тенниса России.

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«Галина Петровна жила и тренировалась, а потом работала на Украине, но мы будем помнить её, как одну из замечательных советских спортсменок, — говорится в сообщении федерации. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами».

Бакшеева была первой из советских теннисистов, кто выиграл юниорский Уимблдон, причём дважды — в 1961 и 1962 годах. Она была многократной чемпионкой СССР в разных разрядах, победительницей Спартакиад народов СССР.

Мастер спорта СССР международного класса она входила в состав сборной СССР в «Кубке Федерации».

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