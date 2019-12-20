Сухум, , 13:56 — REGNUM Подлинники двух документов советских документов, датируемых 1936 годом, передали в дар абхазскому Музею Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба. Об этом 20 декабря сообщает агентство «Апсныпресс»

Как рассказала журналистам директор музея, Герой Абхазии Мзия Бейя, оба документа интересны тем, что подписаны первым председателем Совета Народных Комиссаров ССР Абхазия Нестором Лакобой. В то же время они связаны с первым абхазским летчиком Виктором Аргуном. Один из документов — это направление на учебу из Абхазии, а другой — лист учета кадров.

Раритеты передал в дар музею историк, аспирант Рязанского государственного университета Геннадий Ларин. Присутствовавшая при передаче документов музею внучка летчика Эсма Аргун поблагодарила всех за сохранение памяти о ее деде.

«Вдвойне приятно, что сегодняшняя акция связана не только с памятью нашего деда, но и с таким великим человеком для Абхазии, как Нестор Аполлонович Лакоба», — отметила Аргун.

Сообщается, что копии документов передадут Абхазскому государственному музею и историко-мемориальный музей Нестора Лакоба.