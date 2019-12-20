Москва, 20 декабря 2019, 14:09 — REGNUM 24 декабря в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится итоговая пресс-конференция на тему: «Экология Арктики, Баренцев регион: новые риски и угрозы», организованная Центром экологического мониторинга «Помор» совместно с Гильдией независимых экологов Арктики, Ассоциацией «Эко-Пресс», Фондом защиты китов и Аналитическим агентством Barentsnews.
Почему экологическая ситуация в ключевом районе Арктики — Баренцевом регионе — ухудшилась, а вероятность техногенных катастроф возросла.
Какие факторы представляют наибольшую угрозу для экологии региона и чреваты негативными последствиями для его жителей.
Какие новые опасные промышленные производства и спорные псевдо-экологические проекты навязывают сегодня европейские страны Арктике.
На эти и другие вопросы на пресс-конференции ответят эксперты:
- Рубен Оддекалв, «Зеленые воины Норвегии»;
- Аскрид Лундгрен, «Друзья земли Норвегия»;
- Эрик Экеблад, Шпицберген, ГретаТумберг-team;
- Владимир Латка, Гильдия независимых экологов Арктики;
- Айли Кескитало, Парламент саамских народов;
- Василий Борисов, аналитическое агентство «Barents News»;
- Сергей Шахиджанян, ассоциация «ЭКО-пресс»;
- Василий Ходяков, Общественная палата РФ;
- Екатерина Макарова, фонд «Чистая Арктика»;
- Ольга Штемберг, ТПП РФ;
- Тимофей Суровцев, Центр экологического мониторинга «ПОМОР».
На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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