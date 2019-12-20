Москва, , 13:43 — REGNUM В связи с утечками данных пользователей Facebook Госдуме напомнили о требовании хранить данные граждан РФ в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Британская исследовательская компания Comparitech заявила о найденной в интернете базе данных пользователей социальной сети Facebook размером более 267 млн учетных записей.

«Уместно напомнить о действующей в России норме хранить персональные данные российских граждан на серверах, установленных на территории нашей страны. Если иностранная интернет-компания работает на российском рынке, она обязана исполнять это требование», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

При этом он допустил возможность утечек с использованием человеческого фактора, но, говорит парламентарий, с технологической стороны российские IT-решения демонстрируют высокий уровень устойчивости к кибер-атакам.

«Каждый российский пользователь вправе выбирать для использования и общения те онлайн-сервисы, которые ему больше нравятся. В то же время необходимо помнить о том, что любые данные, переданные в социальную сеть и хранящиеся там, могут стать объектом атаки хакеров и быть похищены, даже если это общепризнанный лидер индустрии, такой как, например, Facebook», — отметил Левин.