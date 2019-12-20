Ставрополь, , 13:41 — REGNUM Шесть человек признаны виновными в незаконной организации азартных игр на Ставрополье. Осуждены создатель игорного клуба, его охранник и четыре администратора, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что в 2017 году Арсен С. арендовал помещение в поселке Подкумке Предгорного района и купил игровое оборудование, после чего начал проводить азартные игры. К этой деятельности он привлек еще пять человек, один из которых стал охранником игрового клуба, остальные — администраторами.

Приговором суда Арсену С. назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. рублей. Остальные подсудимые отделались только штрафами в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.