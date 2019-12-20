Будака, , 13:48 — REGNUM 50-летнего жителя округа Будака подозревают в совершении жестокого нападения на свою жену якобы за то, что она, как предполагается, зарезала петуха, предназначенного для Рождества. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, Питер Кадама ранее купил петуха за 15 000 угандийских шиллингов (4 доллара США) с тем, чтобы забить и приготовить его на Рождество. Однако его жена Кристина Кайендеке зарезала и приготовила петуха в воскресенье, 15 декабря.

По словам секретаря местного отдела информации Джозефа Гадимбы, узнав, что петуха больше нет, Кадама набросился на свою жену, обвинив ее в убийстве птицы без его разрешения.

«Мужчина сильно избил жену, оставив ее умирать. Женщина в настоящее время получает медицинскую помощь в медицинском центре в Будаке», — сказал Гадимба в интервью изданию 18 декабря.

Он также заявил, что местные власти распорядились, чтобы мужчина взял на себя расходы за лечение своей жены.

«После того, как женщина выздоровеет, ее родственники из Капьяни-Касасира в округе Кибуку, как ожидается, проведут встречу со своим зятем, чтобы установить причину нападения и решить вопрос», — сказал он.

Эстер Намудува, начальница отдела полиции по семейным делам в районе Будака, заявила, что статистические данные показывают, что с января по сегодняшний день окружная полиция регистрирует все больше случаев домашнего насилия.

«Члены местных администраций и правоохранительные органы обеспокоены происходящим, поскольку данная тенденция возрастает. Полиция продолжает работать с местными лидерами, чтобы те проводили разъяснительные беседы о том, чтобы мужья не избивали своих жен и наоборот», — сказала она.