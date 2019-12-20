Грозный, , 13:36 — REGNUM Суд взыскал у компании Porsche по иску жителя Чечни Апти И. 11 750 000 рублей. При этом первоначальная сумма иска владельца подержанного спорткара Porsche составляла около 130 млн рублей, пишет Autonews.ru.

Хозяин машины, купленной в 2015 году у жительницы Смоленской области, устал чинить ее. Несмотря на то, что на авто 2014 года выпуска распространялась гарантия, поломки у нее обнаруживались снова и снова. Новый владелец больше чинил Porsche Panamera, чем ездил на нем.

В итоге его терпение лопнуло и он обратился в суд, который удовлетворил его требования частично, взыскав с автокомпании свыше 11 млн рублей в счет возврата стоимости товара с учетом неустойки и штрафа. Решение суда было признано справедливым в обществе защиты прав потребителей «Общественный контроль».

Однако с ним не согласились в Porsche. Компания подала ответный иск в Верховный суд Чечни. Судебная тяжба в настоящее время продолжается.