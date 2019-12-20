Москва, , 13:37 — REGNUM В Москве и Подмосковье в ночь с пятницы на субботу объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с туманом. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Предупреждение о тумане действует с 00:00 до 9:00 21 декабря. «Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве и Московской области «жёлтый» уровень опасности объявляли 19 декабря в связи с ураганным ветром.

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