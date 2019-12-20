Новосибирск, , 13:33 — REGNUM В Новосибирской области в новогодние праздники пройдут почти 2700 мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По словам и. о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова, новогодняя программа пройдёт во всех районах и городских округах. Жителей и гостей региона ждут театрализованные новогодние представления, праздничные вечера, конкурсы, выставки, эстафеты и другие мероприятия.

В Искитимском и Татарском районах пройдут праздничные шествия Дедов Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Новосибирске в губернаторской новогодней ёлке примут участие около 1700 детей.

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