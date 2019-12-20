Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Подозреваемый в нападении на сотрудников ФСБ России житель Подольска Евгений Манюров был начинающим спортсменом с весьма скромными достижениями и не может считаться опытным стрелком. Об этом заявил глава Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры», адвокат Александр Почуев, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация Высокоточной стрельбы России» по Ленинградской области.

Почуев отметил, что Манюров не имел отношения к Федерации практической стрельбы России (IPSC).

«Не был он стрелком IPSC. Ни членом Федерации не был, ни обучения не проходил. Не нужно ставить его в ряды уважаемых спортсменов. Он участвовал только в клубном соревновании», — отметил Почуев, общаясь с журналистами в интернете.

Имелось в виду соревнование под эгидой московского стрелкового клуба ДОСААФ, где Манюров, по данным СМИ, занял третье место.

Адвокат приложил в подтверждение своих слов таблицу итогов другого соревнования, где Манюров занял последнее, 24 место.

«Сейчас возьмутся за всех легальных владельцев оружия, — опасается Александр Почуев. — Мы же не США, где право на оружие гарантировано конституцией как основа безопасности личности и государства. Да и если бы народ вокруг был вооружённый, вряд ли бы он успел сделать третий выстрел».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы. В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. Предположительно, это 39-летний Евгений Манюров из Московской области. В результате вооружённого нападения погиб один сотрудник ФСБ, ещё пятеро получили ранения, включая одного гражданского. Возбуждено уголовное дело.

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