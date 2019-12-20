Гонконг, Китай, , 13:33 — REGNUM На следующей неделе, во время празднования католического Рождества, запланированы новые акции протеста в Гонконге. Об этом 20 декабря предупредило генеральное консульство России на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«По информации, размещенной в социальных сетях, 24−26 декабря массовые акции планируются в крупных торговых центрах Гонконга», — говорится в сообщении российской дипломатической миссии.

Также в нем рекомендуется не посещать в дни протестных акций места массовых скоплений людей и следить во время своих поездок за новостями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря стало известно, что власти города из соображений безопасности ввиду продолжающихся акций протеста приняли решение отменить новогодний салют над гаванью Виктория в Гонконге в ночь с 31 декабря на 1 января.