Нарьян-Мар, , 13:28 — REGNUM 1 июля в Ненецком АО будет отмечать День ветеранов боевых действий. Новую памятную дату ввели депутаты округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил депутат Собрания депутатов НАО Андрей Ружников, представивший законопроект, на территории Ненецкого округа проживает более 500 ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, которые защищая интересы Родины в боевых условиях рисковали своей жизнью и здоровьем, а также три семьи погибших участников боевых действий.

На сегодняшний день 1 июля как День ветеранов боевых действий организованно отмечается в ряде российских регионов.

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