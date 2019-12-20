Цхинвал, , 13:23 — REGNUM На женщину, продающую пиротехнику в магазине в Цхинвале, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Южной Осетии составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, незаконная продажа пиротехнических средств была выявлена в ходе предновогодних рейдов по столичным магазинам. У женщины изъяли 260 единиц запрещенного товара. Ей грозит назначение административного штрафа с конфискацией пиротехники.

Как передавало ИА REGNUM, в Южной Осетии действует запрет на продажу и производство любых видов пиротехники. Если петардой кому-либо нанесен вред, то ответственность ложится на продавца, который продал ее.

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