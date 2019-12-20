Барнаул, , 12:58 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, ссылаясь на данные синоптиков, 21 декабря в Алтайском крае ожидаются осадки (снег, мокрый снег), местами сильные метели, гололёд, отложение мокрого снега.

На дорогах края местами прогнозируется сильная гололедица, снежные заносы. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Ночью 21 декабря столбики термометров опустятся до −5… −10 градусов, в восточных районах края — до — 15 градусов. Днем потеплеет до −3… +2 градусов. Будет идти снег, мокрый снег, местами метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. Также прогнозируется ветер с порывами до 15 — 20 метров в секунду.

В столице края — городе Барнауле — ночью 21 декабря будет −7… −9 градусов. Днём — около нуля градусов. Ожидаются умеренный снег, метель, возможен гололёд.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также надвигается на Новосибирск.

Читайте также: На Новосибирск надвигается непогода