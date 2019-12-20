Варшава, , 12:39 — REGNUM Польская Государственная санитарная инспекция предупреждает об опасности употребления в пищу куриных яиц птицефабрики в польском городе Рогалинек. Как сообщает «Польское радио», в образцах яиц из розничной торговли, и в курятнике птицефабрики обнаружены бактерии сальмонеллы (Salmonella enteritidis).

Главный санитарный инспектор Польши сообщает, что бактерии Salmonella enteritidis были обнаружены при обследовании птицефермы Петра Госняка. Также могут быть заражены яйца, упакованные на фабрике Jantex.

Компания-упаковщик сообщила санитарной инспекции адреса всех своих покупателей, и в настоящее время проводится изъятие опасной для здоровья потребителей продукции из розничной торговли. Для тех, кто приобретал куриные яйца в последнее время, опубликован список маркировок товара, могущего представлять опасность.

Органы санитарной инспекции контролируют процесс изъятия опасного продукта из розничной торговли. Изъятый товар передаётся на утилизацию.