Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Супруг начальницы управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой сообщил о давлении на жену со стороны сотрудников регионального управления ФСБ.

«На заседаниях УФАС неоднократно присутствовал один и тот же сотрудник ФСБ. Этот сотрудник использовал недопустимые методы психологического давления, с которыми я столкнулся сам. Когда мы с женой и юристом администрации ожидали решения УФАС в коридоре, он ходил мимо нас, иронично смеялся и сказал: «Это пока только разминочка». Позже указанный сотрудник явился в рабочий кабинет к Маше и презентовал ей коробку конфет со словами, что там, мол, куда вы скоро отправитесь, конфет вы больше не увидите», — написал Денис Давыдов на своей странице Facebook.

По утверждению мужа задержанной чиновницы, одна из встреч прошла в конце августа 2019 в рабочем кабинете пресс-секретаря. Силовик якобы отметил в календаре первую декаду сентября, сказав, что Давыдова дорабатывает последние дни. По словам супруга задержанной, председатель комиссии УФАС неоднократно приглашала указанного сотрудника ФСБ на закрытую встречу по делу о картельном сговоре при заключении госконтракта на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности ростовской администрации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что руководитель управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Давыдова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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