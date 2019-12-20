Москва, , 12:38 — REGNUM Качество российских лекарственных препаратов, которые используются в противоопухолевой и сопроводительной терапии, оставляет желать лучшего. Так, у отечественных аналогов, дженериков не только слабая эффективность, но и много серьёзных побочных эффектов. Кроме того, не доказана и их безопасность. Об этом говорится в докладной записке за подписью заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) онкологии имени Блохина по научной и лечебной работе Светланы Варфоломеевой, направленной в Минздрав РФ, сообщает «Фармацевтический вестник».

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Как указали специалисты центра, речь идёт, в частности, о лекарственных средствах, содержащих действующие вещества доксорубицин, винкристин, ифосфамид, циклофосфамид, мелфалан, этопозид, топотекан. Так, отмечено, что отечественные аналоги лекарственных препаратов с темозоломидом на практике показали свою неэффективность по сравнению с американским препаратом с этим же действующим веществом. А от препарата доксорубицин у 12 пациентов с саркомой костей и мягких тканей начались побочные эффекты уже в начале лечения.

Ещё одна претензия онкологов — российские фармкомпании выпускают не все лекарственные формы и дозировки, которые требуются для лечения детских онкологических заболеваний.

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«Учитывая отсутствие убедительных доказательств эффективности и безопасности применения аналогов российского производства, возникает угроза дискредитации достигнутых результатов противоопухолевого лечения в онкопедиатрии», — говорится в докладной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что российская регуляторика лекарственных препаратов — одна из крупнейших и мощнейших в мире наряду с американской и европейской. По её словам, ежегодно на российском рынке находится 6,5 млрд упаковок лекарств.

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