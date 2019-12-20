Красногорск, , 12:45 — REGNUM В Подмосковье почти 25 тыс. женщин прошли скрининг рака молочной железы в рамках двухнедельной региональной акции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По словам и.о. министра здравоохранения региона Екатерины Огневой, успешность лечения рака молочной железы зависит от стадии, на которой выявлено это распространенно онкологическое заболевание. В ходе акции в Подмосковье выполнили почти 19 тыс. маммографических исследований и 6,5 тыс. УЗИ, провели около 6 тыс. консультаций специалистов. У 2,8 тыс. женщин заподозрили наличие новообразований; пациентки были направлены на дополнительные обследования.