Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря посетила в тбилисской клинике раненого Цотне Гамсахурдию, который является сыном экс-президента страны Звиада Гамсахурдии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, грузинский лидер прибыла для того, чтобы лично узнать информацию о состоянии здоровья пострадавшего.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на сына экс-президента произошло 19 декабря в Тбилиси. Он перенес две операции: в области груди и на голове. В настоящее время он находится в реанимации, состояние оценивается врачами, как тяжелое.

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