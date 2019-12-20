Москва, , 12:43 — REGNUM Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба столичной подземки.

Каток расположен между станциями метро «Спортивная» и МЦК «Лужники». Он будет работать с 20 декабря по 15 января с 10:00 до 22:00. Площадь катка составляет 200 квадратных метров, она покрыта искусственным льдом.

На катке действует бесплатный прокат коньков, в наличии более 60 пар от 26 до 45 размера.

Как отметили в пресс-службе метрополитена, ранее на станциях метро и МЦК появились новогодние ёлки. Входные двери и турникеты были украшены праздничными стикерами, платформы и вестибюли — плакатами в городской новогодней стилистике.

Также в метро курсируют поезда с новогодним оформлением.