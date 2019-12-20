Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Обращение адвокатов москвича Константина Котова, приговоренного к четырём годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов, зарегистрировано Конституционным судом РФ. Об этом говорится в картотеке дел суда.

Отмечено, что жалоба находится на предварительном изучении в соответствии со статьёй 40 закона о Конституционном суде. Подали жалобу защитники Котова Сергей Голубок и Мария Эйсмонт. Они просят проверить на соответствие Основному закону статью 212.1 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за нарушения на митингах.

Представители Котова полагают, что статья противоречит праву граждан на свободу мирных собраний, и просят о пересмотре дела. Ранее КС указывал на допустимое привлечение к уголовной ответственности в том случае, если митинг представлял угрозу для здоровья и имущества граждан, уточняет «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Константин Котов был приговорён Тверским судом Москвы к четырём годам лишения свободы. Ранее он неоднократно нарушал Кодекс об административных правонарушениях и подвергался аресту за участие в незаконных протестах. В 2015 году по этой же статье осудили активиста Ильдара Дадина. После обращения в Конституционный суд его дело было пересмотрено и приговор отменён.

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