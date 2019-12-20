Кемерово, , 12:16 — REGNUM С 20 декабря на территории Кемеровской области введён особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в соответствии с распоряжением губернатора, особый режим продлится до 15 февраля 2020 года.

Отмечается, что в зимние месяцы значительно возрастает риск пожаров из-за интенсивной эксплуатации печей и отопительных приборов. Сотрудники МЧС России совместно с общественниками и представителями местных властей уделят особое внимание профилактической и разъяснительной работе с гражданами, проведут рейды в частном секторе.

«Особый противопожарный режим предусматривает ужесточение требований к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам по соблюдению ими требований пожарной безопасности», — добавили в администрации.

За нарушение требований жители могут быть оштрафованы на 4 тыс. рублей, должностные лица — на сумму до 30 тыс., а организации и учреждения — до 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии назвали неосторожное обращение с огнём главной причиной пожаров. Кроме того, с началом отопительного сезона в частном секторе в разы возросло число пожаров из-за печей. Только в ноябре печки стали причиной 47 пожаров, сумма ущерба от которых превысила 15 млн рублей.

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