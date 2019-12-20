Ставрополь, , 12:13 — REGNUM Задолженность по заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе составляет в настоящее время 141 млн рублей. Причины ее допущения кроются в недостаточной работе по данному вопросу органами власти в субъектах округа и других заинтересованных ведомств. Об этом было сказано в ходе межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов СКФО, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова.

Половина задолженности по зарплате, как отметили в ходе совещания, приходится на предприятия-банкроты. За 11 месяцев 2019 года с помощью прокуратуры удалось снизить задолженность по зарплате на сумму свыше 400 млн рублей. При этом ответственные должностные лица предприятий были наказаны. Общее число привлеченных к ответственности составило более 2 тыс. человек.

По поручению полпреда в СКФО работа межведомственных комиссий по погашению задолженности по заработной плате при органах исполнительной власти субъектов округа будет активизирована, а ответственность за задержку зарплаты будет усилена.