Красноярск, , 12:00 — REGNUM По мнению президента РФ Владимира Путина, одной из основных причин возникновения лесных пожаров является деятельность «чёрных лесорубов». Об этом глава государства сказал на большой пресс-конференции 19 декабря.

Как сообщили ИА REGNUM 20 декабря в Красноярском отделении Общероссийского Народного фронта (ОНФ), к аналогичным выводам пришли эксперты ОНФ по итогам анализа сферы лесопользования в России.

Народофронтовцы считают, что действующее законодательство содержит нормы, побуждающие недобросовестных лесопользователей устраивать слабые низовые пожары. Подготовлены предложения по улучшению ситуации, которые 20 декабря направят в правительство РФ.

Как пояснила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева, лесной пожар «отменяет ограничения по объёмам заготовки древесины и проведению санитарных рубок». Все пострадавшие от огня деревья включаются в рубку без ограничений.

«Наши активисты установили, что качество значительной части попадающей в санитарные рубки после лесных пожаров древесины носит товарный характер, то есть она может быть продана и принести прибыль», — отметила Цунаева.

В ОНФ сообщили, что площадь пожаров на арендованных участках превышает площадь пожаров на не находящихся в аренде участках. Например, в 2018 году такое превышение составило 2,5 и более раза. Это коснулось 30 лесничеств — в Иркутской области, Бурятии, Красноярском и Пермском краях. В 2019 году превышение зарегистрировано в 26 лесничествах тех же регионов и Амурской области.

Отдельно народофронтовцы выделили нерешённую проблему непрозрачности каналов реализации древесины.

Как сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 19 декабря. В том числе главе государства задали вопрос про лесные пожары в Сибири.

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