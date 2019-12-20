Киев, , 12:02 — REGNUM Делегация министерства обороны Канады во главе с заместителем министра обороны страны Питером Хаммершмидтом посетила зону проведения карательной операции ВСУ против Донбасса, сообщила 20 декабря пресс-служба так называемой «Операции объединённых сил» (ООС).

«Главная цель визита — ознакомление с текущей ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средства вблизи населённого пункта Золотое», — сказано в сообщении.

Представители Канады также посетили линию соприкосновения в районе Авдеевки. Там они возложили цветы к памятнику погибшим боевикам ВСУ.

Стороны договорились развивать сотрудничество в военно-технической и военно-медицинских сферах, а также в вопросе подготовки специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с министром национальной обороны Канады Харджит Сингх Саджаном и поблагодарил его за помощь ВСУ.

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