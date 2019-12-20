Москва, , 11:58 — REGNUM Защитники Константина Котова, осуждённого за неоднократные нарушения на митингах, подали жалобу в Конституционный суд. Об этом 20 декабря на своей станице в Facebook сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Защита Котова просит пересмотреть приговор, ссылаясь на постановление консультационного суда о том, что лишение свободы может применяться только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников массовой акции.

Константин стал вторым человеком в России, осуждённым по статье о «неоднократном нарушении правил организации или проведения митинга». Первый осуждённый — активист Ильдар Дадин. Его в 2015 году осудили на три года, а в 2017 году после заседания Конституционного суда, рассмотревшего жалобу, Верховный суд приговор отменил «за отсутствие состава преступления».

С марта по август Котова неоднократно задерживали на одиночных пикетах. Последний раз — 10 августа. Приговор ему вынесли 5 сентября в Тверском суде города Москвы.