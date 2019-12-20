Пекин, , 11:50 — REGNUM Поезда транзитной линии «Яньфан» метро в юго-западном пригороде Пекина перешли полностью на автоматизированный режим работы без участия человека в процессе, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Линия было усовершенствована с третьего уровня автоматизации (GoA-3) до четвертого уровня (GoA-4). Теперь она работает автоматически всё время, включая открытие и закрытие дверей, определение препятствий и разрешение чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в Beijing Metro Operation Administration Co., Ltd., поезд без машиниста следует точному расписания, останавливаясь и трогаясь с каждой станции.

Поезд также способен самостоятельно «просыпаться» ото сна, осуществлять самодиагностику, мыть себя, а также покидать место стоянки. Компания уже провела 195 тестов автоматической системы, прежде чем убедилась в ее надежности и стабильности.

Напомним, что линия «Яньфан» была запущена 30 декабря 2017 года и стала первой полностью произведенной в Китае автоматизированной линией метро. Она насчитывает девять станций, а ее длина составляет 14,4 км. Она связывает городские районы Яньшань и Фаншань. За прошедшие годы линией воспользовались 13,2 млн пассажиров.