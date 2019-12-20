Провиденс, США, , 11:45 — REGNUM Жителю штата Род-Айленд в США удалось сбросить более 150 килограммов. 46-летний специалист по строительному маркетингу Майк Горман поделился секретом своего успеха. Об этом сообщает Herald Publicist.

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Раньше мужчина потреблял более 20 тыс. калорий в день — съедал пончики на завтрак и до шести чизбургеров на ужин. В результате его вес достиг почти 250 килограммов. Избыточный вес в свою очередь привел к серьёзным проблемам со здоровьем.

Отмечается, что кетоновую диету (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков) он открыл для себя в феврале 2017 года. Кроме того, он начал ежедневно ходить в спортзал. В результате он сбросил более 150 кг и избавился от огромного живота и двойного подбородка.

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Горман признался, что наконец-то почувствовал себя человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избавиться от лишних более чем ста килограммов веса смог заслуженный артист РФ Александр Семчев. Как признался сам актёр, на специальных диетах он не сидел. Секрет его успешного похудания — в уменьшении потребляемого количества пищи, а также физических нагрузках.

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