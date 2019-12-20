Рубцовск, Алтайский край, , 11:30 — REGNUM В Алтайском крае Рубцовский драматический театр откроется после капитального ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Открытие состоится 20 декабря. На обновленной сцене покажут спектакль «Штрихи к портрету» по рассказам Василия Шукшина.

Напомним, здание Рубцовского драмтеатра является старейшим памятником архитектуры города. Его капремонт начался в 2017 году. На эти цели из краевого и городского бюджетов выделили около 175 млн рублей. В том числе закуплено новое световое и звуковое оборудование, кресла и занавес.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирский драмтеатр остаётся в подвале.