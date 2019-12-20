Париж, , 11:34 — REGNUM Французская актриса и фотомодель Клодин Оже, известная по роли девушки британского спецагента Джеймса Бонда в фильме 1965 года «Шаровая молния», скончалась во Франции в возрасте 78 лет. Об этом 20 декабря сообщает газета Le Monde.

По данным издания, актриса умерла в Париже 18 декабря после продолжительной болезни.

Напомним, Клодин Оже родилась 26 апреля 1941 года в Париже и стала увлекаться театром и кино уже во время учебы в школе. Всего она сыграла в 79 фильмах и телесериалах. Мировая известность пришла к ней после исполнения роли Доминик Дерваль в фильме «Шаровая молния» 1965 года про приключения британского суперагента Джеймса Бонда, роль которого исполнил британский актер Шон Коннери.

Также в 1958 году Клодин получила титул Miss France Monde и в том же году участвовала от Франции в конкурсе «Мисс мира».