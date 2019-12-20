Москва, , 11:17 — REGNUM Министерство здравоохранения с 2014 года проводит последовательную работу по увеличению зарплаты медицинских работников, заявил 20 декабря замглавы ведомства Олег Салагай.

«С 2014 года министерством проводится последовательная работа по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков», — сказал журналистам Салагай.

Он добавил, что те указания, которые были даны президентом России Владимиром Путиным, «вне всякого сомнения, будут эффективными в плане обеспечения стабильности заработка врачей».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции потребовал уйти от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку.

Должна быть поднята ставка оклада врачей. При этом нельзя лишать их надбавок за работу в праздники и выходные. Дополнительные 550 млрд рублей будут выделены на нужды первичного звена здравоохранения, подчеркнул глава государства.

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