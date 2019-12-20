Ханты-Мансийск, , 11:15 — REGNUM В Югре с 1 января 2020 года проиндексируют социальные выплаты на 3,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Будет проиндексировано 10 видов ежемесячных мер социальной поддержки малообеспеченных жителей Югры, в том числе тружеников тыла, ветеранов труда, семей с детьми-инвалидами, многодетных и приемных семей для пожилых людей.

Индексация социальных мер поддержки коснётся 149 110 человек.