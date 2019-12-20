Пусан, Южная Корея, , 11:20 — REGNUM Жители южнокорейского города Пусан поднялись на борт российского флагманского корабля Тихоокеанского флота — гвардейского ракетного крейсера «Варяг», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Продолжается деловой заход отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» в порт Пусан Республики Корея. Накануне командир отряда кораблей капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей отряда посетили мэрию Пусана.

Сегодня, 20 декабря, корабли российского отряда открыты для посещения местными жителями и гостями Пусана. Для них организуют экскурсии по флагману ТОФ. Визит кораблей ТОФ в Южную Корею продлится до 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с деловым визитом во вьетнамский порт Камрань заходило спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов».