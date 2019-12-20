Монреаль, Канада, , 11:12 — REGNUM Разработчики Rainbow Six Siege выпустили новый анимационный трейлер своего проекта. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Ubisoft 19 декабря.

В анимационном ролике авторы игры показали одну из операций Кали и Вамая — новых оперативников Rainbow Six. Зрители в комментариях под роликом высоко оценили визуальную стилистику трейлера, отмечая её сходство с качественными аниме-сериалами.

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательский тактический шутер, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Релиз проекта состоялся в 2015 году.

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