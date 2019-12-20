Москва, , 11:12 — REGNUM Судебное производство по иску компании «Рамблер интернет холдинг» к стриминговому сервису Twitch на сумму 180 млрд рублей прекращено. Такое решение принял 20 декабря Московский городской суд в связи с отзывом иска, передает Business FM.

Представитель истца отметила, что компании «Рамблер» были предоставлены инструменты борьбы с пиратством. Судья уточнил, что суд не примет повторного иска по этому спору.

Таким образом, подразделение Rambler Group и twitch. tv смогли урегулировать спор из-за показа трансляций футбольных матчей кубков Английской премьер-лиги в досудебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Рамблер», владеющая правами на показ в России матчей английского футбольного чемпионата, насчитала 36 тыс. пиратских просмотров матчей на Twitch. Против стримингового сервиса был подан иск на 180 млрд рублей ($2,9 млрд). После этого с серверов Twitch удалили все пиратские трансляции матчей.

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