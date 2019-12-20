Нью-Йорк, США, , 11:04 — REGNUM Праздничное событие в игре Mortal Kombat 11, посвящённое Новому году и Рождеству, пройдёт в два этапа. Об этом сообщил портал Gamerant 19 декабря.

Первый ивент пройдёт с 22 по 27 декабря 2019 года, второй — с 28 декабря по 2 января. Сообщается, что в игре появятся новые «праздничные модификаторы», облики на персонажей и тематическое оформление боевых арен.

Напомним, Mortal Kombat 11 вышла в 2019 году. Игра была высоко оценена как игроками, так и критиками.

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