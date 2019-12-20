Амстердам, , 11:04 — REGNUM Голландская газета Trouw пишет, что срок ожидания эвтаназии для психиатрических пациентов в настоящее время составляет один год. В Экспертном центре по эвтаназии (ранее известном под названием Клиника завершения жизни) сейчас в очередь на эвтаназию записано сто пациентов.

Сейчас в Центре работает семь психиатров, однако по словам сотрудника, с которым беседовала газета, в нём есть место для 27 специалистов, однако х нелегко найти. Trouw пишет, что среди психиатров в Нидерландах вообще уменьшается готовность к помощи в совершении эвтаназии. Из проведённого в 2016 г. опроса, на который ссылается газета, следует, что за двадцать лет число психиатров, готовых помочь в совершении эвтаназии, снизилось с 47 до 37%.

Председатель Нидерландского общества заявил, что годичное ожидание слишком для человека, который невыносимо страдает, однако вместе с тем с пониманием отнёсся к тому, что его коллеги сдержанно относятся к эвтаназии. По его словам, нередко трудно определить, действительно ли у пациента нет шансов на выздоровление либо на значительное улучшение, или же его желание смерти является частью общей психиатрической клинической картины.

В 2019 г. в Экспертный центр по эвтаназии поступило около 800 заявок на эвтаназию от психиатрических пациентов. В ходе первого собеседования выясняется, что 90% заявок не отвечает условиям, которые требуются законом для разрешения эвтаназии. В прошлом году заявок было 692, из них удовлетворено 56.